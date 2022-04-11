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9 часов назад

СМИ: Шмидт возглавит португальский футбольный клуб "Бенфика"

ТАСС

Немец Роджер Шмидт в ближайшие недели подпишет контракт с португальским футбольным клубом "Бенфика" до 2024 года. Об этом в понедельник сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на странице в Twitter.

Шмидт возглавит португальскую «Бенфику»
Фото: EPAEPA

Шмидт является главным тренером нидерландского ПСВ, его контракт рассчитан до конца текущего сезона. По информации источника, переговоры между тренером и португальским клубом находятся в завершающей стадии.

Контракт действующего тренера "Бенфики" Нельсона Вериссимо рассчитан также до конца текущего сезона.

ПСВ занимает второе место в чемпионате Нидерландов с 68 очками после 29 туров, отставая от лидирующего "Аякса" на четыре очка.

"Бенфика" занимает третье место в чемпионате Португалии, набрав 64 очка после 29 туров, отставание от лидера - "Порту" - составляет 15 очков. Португальский клуб также выступает в четвертьфинале Лиги чемпионов, где проиграл в первом матче английскому "Ливерпулю" со счетом 1:3. Ответный матч пройдет 13 апреля.

Футбол,Фабрицио Романо,Роджер Шмидт,
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