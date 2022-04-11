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6 часов назад

Черчесов стал лучшим тренером месяца в Венгрии

Елена Прошина

Бывшей тренер Сборной России Станислав Черчесов получил приз лучшего тренера месяца в Венгрии после победы «Ференцвароша» над «Дебреценом». Об этом сообщается на официальном сайте российского специалиста.

Черчесов стал лучшим тренером месяца в Венгрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча команд состоялась в рамках 27-го тура чемпионата Венгрии и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Ференцвароша». После матча Черчесова назвали лучшим тренером Венгрии за март.

Сейчас подопечные россиянина находятся на первом месте национального чемпионата, опережая ближайшего преследователя, «Академию Пушкаша», на 9 очков. Оба клуба сыграли по 27 матчей.

Напомним, что с 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России по футболу. На чемпионате Европы сборная России не смогла преодолеть групповой этап, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав победу лишь над Финляндией (1:0).

8 июля 2021 года Черчесова отправили в отставку, а в декабре того же года он возглавил «Ференцварош».

Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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