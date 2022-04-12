Капелло назвал подходящую лигу для Дзюбы

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы в случае ухода из «Зенита». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

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Специалист назвал подходящую лигу для форварда. По мнению Капелло, 33-летний футболист мог бы заиграть в чемпионате Италии.

Контракт Дзюбы истечет в июне 2022 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в девять миллионов евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата России Дзюба провел 23 матча и отметился десятью забитыми мячами.