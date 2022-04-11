Уткин сравнил "Спартак" со стариком с деменцией

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин на своем YouTube-канале высказался о приближающемся юбилее футбольного «Спартака».
«Сейчас «Спартак» поставил себя в ситуацию, когда отмечать столетие просто невозможно. Что напоминает столетний «Спартак»? Он напоминает клуб-юбиляр? Нет, скорее он напоминает столетнего старика, у которого то ли деменция, то ли деменции нет, но вырастает какая-то раздражительность. В каждом матче со «Спартаком» происходит скандал — это футбольный клуб «Скандал Москва», — сказал Уткин.
В этом сезоне москвичи после 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) располагаются на девятом месте в таблице. В минувшие выходные подопечные Паоло Ваноли разгромили тульский «Арсенал» со счетом 3:0. Это всего лишь вторая победа итальянца в чемпионате России, три матча у руля команды он проиграл и один свел вничью.
Также красно-белые продолжают борьбу за Кубок России. 20 апреля «Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинальном матче турнира. Начало встречи в 19.30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что «Спартак» изъявил желание, чтобы Константин Генич больше не комментировал матчи команды.