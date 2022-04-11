Уткин сравнил "Спартак" со стариком с деменцией

«Сейчас «Спартак» поставил себя в ситуацию, когда отмечать столетие просто невозможно. Что напоминает столетний «Спартак»? Он напоминает клуб-юбиляр? Нет, скорее он напоминает столетнего старика, у которого то ли деменция, то ли деменции нет, но вырастает какая-то раздражительность. В каждом матче со «Спартаком» происходит скандал — это футбольный клуб «Скандал Москва», — сказал Уткин.