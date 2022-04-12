Семин назвал лучших российских голкиперов

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, кто, по его мнению, являются лучшими российскими голкиперами на текущий момент.
"На мой взгляд, в стране есть два исполнителя примерно одного уровня – Хайкин и Матвей Сафонов. Сложно сказать, кто из них лучше", - приводит слова Семина RT.
Экс-тренер также посоветовал российским фанатам посмотреть матч "Буде-Глимта", чтобы оценить игру вратаря из России Никита Хайкина.
"Может, не все следят за выступлением "Буде-Глимта", но достаточно увидеть одну игру, чтобы понять: Хайкин обладает огромными перспективами", - сказал специалист.
Напомним, что Хайкин перешел в "Буде-Глимт" в марте 2019 года на правах свободного агента. За норвежский клуб он сыграл 77 матчей, пропустив 73 мяча и проведя 28 "сухих" матчей.
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