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5 часов назад

Семин назвал лучших российских голкиперов

Газета.Ru

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, кто, по его мнению, являются лучшими российскими голкиперами на текущий момент.

Семин назвал лучших российских голкиперов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На мой взгляд, в стране есть два исполнителя примерно одного уровня – Хайкин и Матвей Сафонов. Сложно сказать, кто из них лучше", - приводит слова Семина RT.

Экс-тренер также посоветовал российским фанатам посмотреть матч "Буде-Глимта", чтобы оценить игру вратаря из России Никита Хайкина.

"Может, не все следят за выступлением "Буде-Глимта", но достаточно увидеть одну игру, чтобы понять: Хайкин обладает огромными перспективами", - сказал специалист.

Напомним, что Хайкин перешел в "Буде-Глимт" в марте 2019 года на правах свободного агента. За норвежский клуб он сыграл 77 матчей, пропустив 73 мяча и проведя 28 "сухих" матчей.

Ранее бывший защитник московского "Спартака" Радослав Ковач дал комментарий о вручении главному тренеру "Ференцвароша" Станиславу Черчесову награды лучшего тренера марта месяца в чемпионате Венгрии.

Футбол,Матвей Сафонов,Радослав Ковач,Юрий Семин,Станислав Черчесов,Спартак,
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