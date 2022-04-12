В "Локомотиве" раскрыли планы клуба по омоложению состава

"Хорошие игры чередуем со слабыми. Причина нестабильности в том, что произошло много изменений, в том числе сильное омоложение основы. Мы сделали это намеренно с целью последующего развития. Изменения принесут результаты, но это не случится за один день", - приводит слова Цорна "СЭ".