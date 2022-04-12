В "Локомотиве" раскрыли планы клуба по омоложению состава

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн поделился информацией о том, что приоритетной задачей клуба является омоложение состава.
"Хорошие игры чередуем со слабыми. Причина нестабильности в том, что произошло много изменений, в том числе сильное омоложение основы. Мы сделали это намеренно с целью последующего развития. Изменения принесут результаты, но это не случится за один день", - приводит слова Цорна "СЭ".
Он также выделил причины поражения "Локомотива" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" (4:1). "Наши лидеры не смогли переломить ситуацию на поле.
"Ростов" был активнее в борьбе, играл с большей конкретикой в атаке. Надеюсь, мы увидим от наших игроков в следующих играх правильную реакцию на такое поражение", - сказал специалист.
Ранее бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, кто, по его мнению, являются лучшими российскими голкиперами на текущий момент.