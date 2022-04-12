Во время матча чемпионата штата Эспириту-Санту (Бразилия) между клубами «Нова Венеция» и «Деспортива Ферровиария» тренер «Деспортива» Рафаэль Сориано выскочил на поле и набросился с претензиями на арбитров матча.

Сориано в порыве гнева ударил помощника главного арбитра Марселли Нетто. В разгар ссоры Сориано получил желтую карточку за свои претензии. Тренер продолжал взволнованно спорить с Марселли. Затем тренер ударил ассистента головой, что попало в объективы камер. В этот же момент Сориано был удален с поля рефери Артуром Рабелло, а уходя с поля, продолжал угрожать ассистенту. Сразу после матча тренер был уволен.