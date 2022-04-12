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4 часа назад

В Бразилии тренер ударил женщину-арбитра и сразу же был уволен. Полиция проводит разбирательство

Bobsoccerиещё 3

Во время матча чемпионата штата Эспириту-Санту (Бразилия) между клубами «Нова Венеция» и «Деспортива Ферровиария» тренер «Деспортива» Рафаэль Сориано выскочил на поле и набросился с претензиями на арбитров матча.

Сориано в порыве гнева ударил помощника главного арбитра Марселли Нетто. В разгар ссоры Сориано получил желтую карточку за свои претензии. Тренер продолжал взволнованно спорить с Марселли. Затем тренер ударил ассистента головой, что попало в объективы камер. В этот же момент Сориано был удален с поля рефери Артуром Рабелло, а уходя с поля, продолжал угрожать ассистенту. Сразу после матча тренер был уволен.

Нетто подала заявление в полицию и зафиксировала побои. Сориано был предварительно отстранен Спортивным судом Эспириту-Санту (TJD-ES) на 30 дней. Марселли требует жесткого наказания для тренера, чтобы подобные ситуации "не становились чем-то рутинным".

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