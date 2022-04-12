Стали известны подробности нового иска РФС к УЕФА и ФИФА

РФС планирует подать ещё по одному иску в CAS в адрес ФИФА и УЕФА соответственно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Речь идёт о компенсации денежных издержек из-за остановки спонсорских соглашений, а также приостановки выплат на детско-юношеские программы, которые были запущены по инициативе ФИФА и УЕФА и регламентированы заключёнными ранее контрактами», — добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, эти футбольные организации отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не приняла участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.