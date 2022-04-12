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6 часов назад

«ПСЖ» опроверг слухи о продаже клуба после окончания ЧМ-2022

Матч ТВиещё 2

«Пари Сен-Жермен» опроверг информацию о возможной продаже французского футбольного клуба катарскими владельцами после чемпионата мира-2022.

В «ПСЖ» прокомментировали новость о продаже клуба
Фото: ReutersReuters

Один из обозревателей испанского телешоу El Chiringuito ранее сообщил, что инвесторы приняли решение продать «ПСЖ» после ЧМ-2022, который Катар примет в ноябре — октябре текущего года.

— Мы категорически опровергаем эту ложную новость. Не совпадение, что информация исходит от дешевых испанских СМИ, — приводит заявление «Пари Сен-Жермен» RMC Sport.

Катарский консорциум завершил сделку по приобретению столичного клуба в 2011 году. С тех пор в усиление состава команды были вложены значительные средства, в «ПСЖ» перешли в том числе Златан Ибрагимович, Эдинсон Кавани, Дэвид Бекхэм, Неймар, Лионель Месси, Серхио Рамос.

Клуб выиграл большое количество национальных трофеев, однако пока не стал победителем Лиги чемпионов.

Футбол,Дэвид Бекхэм,Лионель Месси,
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