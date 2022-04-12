УЕФА наказал «Атлетико» за нацистские жесты фанатов на матче

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес дисциплинарное наказание мадридскому «Атлетико» после первого матча четверть-финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Как сообщает «Газета.Ru», во время встречи фанаты испанского клуба публично демонстрировали нацистское приветствие.

Теперь «Атлетико» обязано закрыть для посещения во время ответного матча как минимум одну трибуну домашнего стадиона вместимостью не менее пяти тысяч зрителей и вывесить на ней баннер «#NoToRacism» (Нет расизму — прим. ред.).

Отметим, что подобная «поддержка» фанатов не помогла испанцам одержать победу. Матч завершился с минимальным отрывом «Манчестера» — 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне.