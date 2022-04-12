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6 часов назад

УЕФА наказал «Атлетико» за нацистские жесты фанатов на матче

Елена Прошина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес дисциплинарное наказание мадридскому «Атлетико» после первого матча четверть-финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Как сообщает «Газета.Ru», во время встречи фанаты испанского клуба публично демонстрировали нацистское приветствие.

УЕФА наказал «Атлетико» за нацистские жесты фанатов на матче
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь «Атлетико» обязано закрыть для посещения во время ответного матча как минимум одну трибуну домашнего стадиона вместимостью не менее пяти тысяч зрителей и вывесить на ней баннер «#NoToRacism» (Нет расизму — прим. ред.).

Отметим, что подобная «поддержка» фанатов не помогла испанцам одержать победу. Матч завершился с минимальным отрывом «Манчестера» — 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне.

Ответный матч состоится 13 апреля на «Ванда Метрополитано» в Мадриде, который является домашним для «Атлетико».

Футбол,УЕФА,
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