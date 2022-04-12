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2 часа назад

Безголевую серию Дзюбы объяснили

Lenta.ruиещё 2

Бывший вратарь, ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Его слова приводит Sport24.

Безголевую серию Дзюбы объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас Дзюба находится в депрессии после отъезда [Сердара] Азмуна, поэтому и забивать перестал. Артем заметно сдал после ухода своего иранского напарника. С Юри Альберто такого взаимопонимания на поле достичь пока не удалось», — объяснил он отсутствие забитых мячей у нападающего.

Кавазашвили посоветовал Дзюбе меньше думать о безголевой серии, чтобы она прервалась.

Кавазашвили добавил, что на результативности Дзюбы также сказывается его возраст.

«Годы берут свое. Дзюба не молодеет с каждым днем. Но он по-прежнему полезен для "Зенита"», — посчитал ветеран.

Иранский форвард Азмун покинул «Зенит» 30 января. Игрок подписал пятилетний контракт с немецким «Байером».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 23 матча в Российской премьер-лиге. Он забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Последний раз футболист отметился голом в ноябре 2021-го.

Футбол,Анзор Кавазашвили,Зенит,Спартак,
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