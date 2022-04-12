Безголевую серию Дзюбы объяснили

«Сейчас Дзюба находится в депрессии после отъезда [Сердара] Азмуна, поэтому и забивать перестал. Артем заметно сдал после ухода своего иранского напарника. С Юри Альберто такого взаимопонимания на поле достичь пока не удалось», — объяснил он отсутствие забитых мячей у нападающего.