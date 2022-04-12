У англичан нет никаких шансов

«Ман Сити» и «Ливерпуль» дежурно пройдут в полуфинал.

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Не успели мы отойти от первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, как на повестке дня ответные встречи. 12 апреля «Бавария» примет «Вильярреал», а «Реал» - «Челси». На следующий день «Ливерпуль» сразится с «Бенфикой», а «Атлетико» - с «Манчестер Сити». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

«Бавария» решит проблемы первого матча

Как и в 1/8 финала, «Бавария» испытала проблемы в первом матче. Получили 0:1 от «Вильярреала», а могли и больше. Так что минимальное поражение - не худший результат в сложившихся обстоятельствах.

С другой стороны, с «Зальцбургом» тоже было непросто, но дома никаких шансов сопернику мюнхенцы не оставили. Команда Унаи Эмери выдала классный матч, но Юлиан Нагельсманн наверняка учтет ошибки. Да и у «Вильярреала» был тяжелейший поединок против «Атлетика» на выходных. Конечно, Эмери прибегнул к ротации, но обойма у его команды не такая широкая, усталость все равно скажется.

«Вильярреал» был очень хорош дома, но «Бавария» на своем поле обрушит шквал атак на испанский клуб. Преимущество в один мяч очень шаткое, а правило гостевого гола не работает. Так что есть большая вероятность, что немцы решат все свои проблемы за 90 минут. Поставить на победу баварцев минимум в 2 мяча у букмекера Winline можно за 1.70.

«Челси» даст бой, но сдаст титул

Домашний матч «Челси» против «Реала» превратился в настоящий кошмар. 1:3 - и нельзя сказать, что не по делу. Карим Бензема просто разорвал оборону лондонцев, хоть Томас Тухель и считается мастером выстраивания именно этой линии. На выходных под горячую руку «Челси» попал «Саутгемптон», ему забили сразу 6. Но как отыгрываться - не очень понятно.

«Реал» здорово играет по счету, а здесь преимущество даже не в 1, а сразу в 2 гола. Разумеется, испанцы не будут форсировать события, мы увидим нечто похожее на матч против «ПСЖ» во Франции. «Челси» получит мяч и будет стараться что-то придумать, ну а Бензема и компания будут остро контратаковать.

Вполне вероятно, что «Челси» не проиграет. Просто потому, что победа не так сильно нужна «Реалу». Но продолжить защиту титула у английского клуба шансов нет никаких. Поставить на то, что англичане не проиграют, можно с коэффициентом 1.59. А еще можно рассмотреть ставку на ничейный исход, на такое развитие событий дают 3.50.

«Ливерпуль» сыграет в эконом-режиме

«Ливерпуль» решил практически все вопросы в противостоянии с «Бенфикой» в первой игре, победив 3:1 на выезде. Португальцы в принципе слабее, поэтому особых иллюзий здесь быть не может.

На выходных «Ливерпуль» сыграл едва ли не главный матч сезона против «Манчестер Сити» в АПЛ. Результат неидеальный, но и не самый плохой. Ничья 2:2 позволила команде остаться на расстоянии одного очка от лидера. Теперь можно немного и отдохнуть, наверняка Клопп оставит часть лидеров в резерве.

От этого матча стоит ждать голов. Португальцам нужно идти вперед, терять им нечего. Это сделает их оборону совсем беспомощной. Ну а «Ливерпуль» сыграет в свое удовольствие. И, конечно, пройдет в четвертьфинал. Поставить на то, что в матче будет минимум 4 гола, можно за 2.02.

«Сити» будет непросто, но четвертьфинал у Гвардиолы в кармане

Диего Симеоне в выездном матче против «Манчестер Сити» ожидаемо поставил автобус у своих ворот и пытался не пропустить. Не получилось, индивидуальное мастерство Кевина Де Брейне сыграло свою роль.

Теперь «Атлетико» и Симеоне нужно что-то придумывать дома. Группа атаки у испанце классная: Гризманн, Суарес, Жоау Феликс, но баланса в игре не хватает. На выходных еще и прервалась хорошая серия в чемпионате Испании, последовало поражение от «Мальорки» (0:1). Скорее всего, «матрасники» вновь постараются действовать на контратаках, по крайней мере в начале встречи. Но чем ближе будет финальный свисток, тем сильнее придется раскрываться. А это чревато. В общем, как ни крути, «Ман Сити» в выигрыше со всех сторон. Ловить соперника на контратаке - это не взламывать эшелонированную оборону. Winline предлагает поставить на успех гостей с коэффициентом 1.82. В случае успеха с 2000 рублей вы получите 3640 рублей.