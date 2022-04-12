«ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу Лукаку

Французский «ПСЖ» следующим летом намерен пополнить свои ряды нападающим лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Согласно Sky Sports, парижский клуб собирается воспользоваться затруднительным положением бельгийца в стане «синих» и попытаться урвать его за выгодную цену.

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Сообщается, что «ПСЖ» уже начал переговоры с руководством «Челси» по потенциальному трансферу. «Синие» не будут удерживать футболиста, если смогут отбить хотя бы большую часть вложенных в него денег.