Экс-тренер «Ливерпуля» призвал допустить Украину до ЧМ-2026 без отбора

«Может, стоит принять решение и сказать им: "На следующий чемпионат мира вы попадёте автоматически, вам не нужно будет проходить квалификацию". Это стало бы способом продемонстрировать уважение. Думаю, было бы отлично предложить им такое решение, если они захотят», — заявил Далглиш.