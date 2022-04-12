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1 час назад

Экс-тренер «Ливерпуля» призвал допустить Украину до ЧМ-2026 без отбора

Елена Прошина

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш призвал допустить Украину до Чемпионата мира 2026 года по футболу без отбора. Как сообщает «Чемпионат.com», специалист считает, что в текущей ситуации несправедливо оказывать на украинскую сборную давление в любой форме.

Экс-тренер «Ливерпуля» призвал допустить Украину до ЧМ-2026 без отбора
Фото: ReutersReuters

«Может, стоит принять решение и сказать им: "На следующий чемпионат мира вы попадёте автоматически, вам не нужно будет проходить квалификацию". Это стало бы способом продемонстрировать уважение. Думаю, было бы отлично предложить им такое решение, если они захотят», — заявил Далглиш.

Напомним, что в июне сборную Украины ждет полуфинальный стыковой матч против сборной Шотландии за право участия в ЧМ-2022. Если украинцам удастся победить, то в финале «стыков» они сразятся со сборной Уэльса.

В конце марта главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на призывы пропустить команду на мировое первенство без стыковых матчей. Специалист считает, что сборная должна бороться за выход на турнир по спортивному принципу, без «подарков».

Футбол,Александр Петраков,Кенни Далглиш,
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