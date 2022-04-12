Экс-защитник "Зенита" Ракицкий присоединился к "Шахтеру"

Бывший украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий присоединился к донецкому «Шахтеру». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Футболист прибыл в расположение «горняков» на тренировочной базе турецкой сборной и вместе с командой будет готовиться к ближайшим играм благотворительного турнира Shakhtar Global Tour for Peace. 14 апреля «горняки» в Польше встретятся с «Лехией» (Гданьск).

Напомним, что матчи чемпионата Украины сейчас не проводятся из-за ситуации в стране.

32-летний футболист — воспитанник донецкого клуба. Он провел в составе «Шахтера» 326 матчей, забив 14 голов и отдав 30 результативных передач.

В 2019 году Ракицкий подписал контракт с «Зенитом», за который выступал до марта 2022 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны.