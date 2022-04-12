Болельщик заплатил $500 тыс. за карточку с изображением Месси

На одном из интернет-аукционов была продана карточка Panini с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси за сумму в $ 522 тыс. Об этом сообщает газета Ole.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

На карточке, стоившей так дорого, Месси изображён во время игры на чемпионате мира в Бразилии 2014 года. На том турнире сборная Аргентины сумела дойти до финала, где уступила сборной Германии со счётом 0:1. Победный гол забил Марио Гётце. Лионель Месси был признан лучшим игроком того чемпионата мира.