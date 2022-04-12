CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского Футбольного Союза (РФС) о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд отклонил апелляцию РФС из-за отказов сборных Польши, Чехии и Швеции играть с россиянами. В судебном органе сообщили, что, если бы сборная России была допущена до участия в стыковых матчах, её соперники получили бы технические поражения, так как матчи не состоялись бы. Тогда целостность соревнований ФИФА была бы серьёзно подорвана.