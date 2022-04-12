В сборной Польши отреагировали на отклонение апелляции РФС

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда отклонить аппеляцию Российского футбольного союза. Его слова приводит Sport24.
«Для нас эта ситуация уже закончилась. Это решение ФИФА. Мы выиграли финал плей-офф и квалифицировались на ЧМ. Для нас все это теперь в прошлом. Мы больше не будем комментировать принятое решение», — сказал Квятковски.
12 апреля Спортивный арбитражный суд принял решение отклонить апелляцию РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 в Катаре с участием сборной России из-за отказов футболистов Польши, Чехии и Швеции играть с командой.
В CAS посчитали, что целостность соревнований оказалась бы серьезно подорвана, поскольку соперники получили бы технические поражения из-за несостоявшихся матчей.