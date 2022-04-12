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3 часа назад

В сборной Польши отреагировали на отклонение апелляции РФС

Елена Прошина

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда отклонить аппеляцию Российского футбольного союза. Его слова приводит Sport24.

В сборной Польши отреагировали на отклонение апелляции РФС
Фото: ТАССТАСС

«Для нас эта ситуация уже закончилась. Это решение ФИФА. Мы выиграли финал плей-офф и квалифицировались на ЧМ. Для нас все это теперь в прошлом. Мы больше не будем комментировать принятое решение», — сказал Квятковски.

12 апреля Спортивный арбитражный суд принял решение отклонить апелляцию РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 в Катаре с участием сборной России из-за отказов футболистов Польши, Чехии и Швеции играть с командой.

В CAS посчитали, что целостность соревнований оказалась бы серьезно подорвана, поскольку соперники получили бы технические поражения из-за несостоявшихся матчей.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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