«Бавария» потребует 70-80 миллионов евро за Левандовски

По словам итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Барселоне» придется выложить около 70-80 миллионов евро, если они намерены подписать Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии» в ближайшее трансферное окно Ранее сообщалось, что «Бавария» не намерена продавать футболиста и планирует обсудить с ним детали нового контракта ближе к концу сезона. Нынешнее соглашение Левандовски с немецким клубом заканчивается летом 2013 года.

Джанлука Ди Марцио также настаивает на том, что на данном этапе ничего не продвинулось и что «Барселона» продолжает проявлять большой интерес к Левандовски. Утверждается, что главный тренер каталонского клуба Хави видит в 33-летнем игроке футболиста, который может помочь команде сделать шаг вперед, несмотря на солидный возраст.