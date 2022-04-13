«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов

Встреча прошла во вторник, 12 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась вничью – 1:1.

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Футболисты «Баварии» дома не смогли переиграть «Вильярреал» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

В составе немецкого клуба голом отметился Роберт Левандовски (52-я минута). У испанской команды точным ударом отличился Саму Чуквезе (88).

Таким образом, по сумме двух встреч (0:1, 1:1) в 1/2 финала европейского клубного турнира вышел испанский клуб.

Лига чемпионов 1/4 финала

«Бавария» - «Вильярреал» - 1:1 (0:0)

Голы: Левандовски, 52. – Чуквезе, 88.