Тренер "Челси" Тухель раскритиковал главного арбитра матча с "Реалом"

"Еще я разочарован тем, как хорошо Марциняк провел время с моим коллегой Карло Анчелотти. Знаю, что Карло хороший парень, но когда я хотел подойти и сказать арбитру спасибо за матч, то увидел, как он улыбается и громко смеется вместе с тренером соперника. Думаю, это неподходящий момент для такого поведения", - заявил специалист.