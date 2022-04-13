Тренер "Челси" Тухель раскритиковал главного арбитра матча с "Реалом"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель раскритиковал главного арбитра ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" Шимона Марциняка, передает Evening Standard. Тухель подчеркнул, что остался недоволен моментом с незасчитанным голом "Челси". На 63-й минуте лондонский клуб забил третий мяч, однако был отменен арбитрами на VAR из-за игры рукой у Маркоса Алонсо. Сам Марциняк не смотрел эпизод, что возмутило тренера лондонцев.
"Еще я разочарован тем, как хорошо Марциняк провел время с моим коллегой Карло Анчелотти. Знаю, что Карло хороший парень, но когда я хотел подойти и сказать арбитру спасибо за матч, то увидел, как он улыбается и громко смеется вместе с тренером соперника. Думаю, это неподходящий момент для такого поведения", - заявил специалист.
Встреча, которая состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба из Англии. "Челси" к 75-й минуте вел со счетом 3:0, голы на свой счет записали Мэйсон Маунт, Антонио Рюдигер и Тимо Вернер. На 80-й минуте Родриго забил мяч, что сделало общий результат по двум играм 3:3 и перевело игру в овертайм. На 96-й минуте французский нападающий Карим Бензема поразил ворота соперников.
Первая игра, которая прошла на "Стэмфорд Бридж", завершилась уверенной победой команды под руководством Карло Анчелотти со счетом 3:1, хет-трик в матче оформил Бензема. Счет по сумме двух матчей — 5:4 в пользу мадридского клуба, который добыл путевку в полуфинал Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Тухель прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.