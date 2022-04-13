«Интер» выкупил Госенса у «Аталанты»

«Аталанта» объявила, что «Интер» активировал пункт о подписании Робина Госенса на постоянной основе.

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27-летний немецкий крайний защитник присоединился к «нерадзурри» на правах аренды с условным обязательством о выкупе в январское трансферное окно.

Как объявила «Аталанта», Госенс был продан «Интеру» на общую сумму 25 миллионов евро.