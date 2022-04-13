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6 часов назад

«Интер» выкупил Госенса у «Аталанты»

Евро-футбол.Ру

«Аталанта» объявила, что «Интер» активировал пункт о подписании Робина Госенса на постоянной основе.

«Интер» выкупил Госенса у «Аталанты»
Фото: EPAEPA

27-летний немецкий крайний защитник присоединился к «нерадзурри» на правах аренды с условным обязательством о выкупе в январское трансферное окно.

Как объявила «Аталанта», Госенс был продан «Интеру» на общую сумму 25 миллионов евро.

Немецкий защитник провел всего шесть матчей за «нерадзурри» после своего перехода из «Аталанты», получив травму подколенного сухожилия. Однако сейчас, как сообщает источник, главный тренер миланского клуба Симоне Индзаги рад видеть футболиста в хорошей физической форме.

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