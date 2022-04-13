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6 часов назад

Хиддинк прокомментировал игру Бензема в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси»

Чемпионат.comиещё 1

Бывший тренер «Реала», «Челси» и сборной России Гус Хиддинк поделился мнением об игре нападающего «сливочных» Карима Бензема в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским клубом (2:3).

Хиддинк высказался об игре Бензема в 1/4 финала ЛЧ
Фото: EPAEPA

«Это была очень напряжённая игра после первого матча, который завершился победой гостей со счётом 1:3 на «Стэмфорд Бридж»! «Челси» сыграли хорошо. Однако Бензема — футболист экстра-класса в плане завершения моментов!» — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Ответная игра завершилась победой лондонцев со счётом 3:2, что не позволило подопечным Томаса Тухеля пройти в следующую стадию турнира. «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Атлетико».

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