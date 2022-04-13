Хиддинк высказался об игре Бензема в 1/4 финала ЛЧ

«Это была очень напряжённая игра после первого матча, который завершился победой гостей со счётом 1:3 на «Стэмфорд Бридж»! «Челси» сыграли хорошо. Однако Бензема — футболист экстра-класса в плане завершения моментов!» — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.