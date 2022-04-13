Клубы американской MLS договорились не работать с россиянами

Клубы североамериканской футбольной лиги MLS договорились о неофициальном правиле, по которому запрещается работать и проводить переговоры с футболистами и специалистами из России и Белоруссии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото: Reuters Reuters

Причиной для очередных ограничений стала политическая ситуация, связанная со спецоперацией РФ на Украине. Отметим, что ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что у российского вратаря Никиты Хайкина есть предложение из MLS. Теперь же переход 26-летнего игрока норвежского «Буде-Глимт» невозможен из-за позиции лиги.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.