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5 часов назад

Клубы американской MLS договорились не работать с россиянами

Елена Прошина

Клубы североамериканской футбольной лиги MLS договорились о неофициальном правиле, по которому запрещается работать и проводить переговоры с футболистами и специалистами из России и Белоруссии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Клубы американской MLS договорились не работать с россиянами
Фото: ReutersReuters

Причиной для очередных ограничений стала политическая ситуация, связанная со спецоперацией РФ на Украине. Отметим, что ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что у российского вратаря Никиты Хайкина есть предложение из MLS. Теперь же переход 26-летнего игрока норвежского «Буде-Глимт» невозможен из-за позиции лиги.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Кроме того, 7 марта ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.

Футбол,Никита Хайкин,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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