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3 часа назад

Газзаев назвал причину нестабильного выступления "Спартака"

Газета.Ruиещё 2

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о частой смене наставников в столичном «Спартаке».

Газзаев назвал причину нестабильности «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается Тедеско и Эмери в «Спартаке», то за последние лет 20 в клубе сменилось около 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь?

Хотят удивить всю Европу: приглашают тренера, который никогда самостоятельно не работал, в такой клуб, как «Спартак», имеющий традиции и амбиции. Нет никакого смысла в экспериментах. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» являются лицом российского футбола», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».

В этом сезоне красно-белые после 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) располагаются на девятом месте в турнирной таблице. В минувшие выходные подопечные Паоло Ваноли разгромили тульский «Арсенал» со счетом 3:0. Это всего лишь вторая победа итальянца в чемпионате России.

В следующем туре столичный клуб сыграет на своем поле с казанским «Рубином». Матч состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» внес изменения в дизайн обновленного логотипа по просьбе болельщиков.

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