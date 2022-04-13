Газзаев назвал причину нестабильности «Спартака»

«Что касается Тедеско и Эмери в «Спартаке», то за последние лет 20 в клубе сменилось около 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь?



Хотят удивить всю Европу: приглашают тренера, который никогда самостоятельно не работал, в такой клуб, как «Спартак», имеющий традиции и амбиции. Нет никакого смысла в экспериментах. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» являются лицом российского футбола», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».