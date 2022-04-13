Газзаев назвал причину нестабильности «Спартака»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о частой смене наставников в столичном «Спартаке».
«Что касается Тедеско и Эмери в «Спартаке», то за последние лет 20 в клубе сменилось около 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь?
Хотят удивить всю Европу: приглашают тренера, который никогда самостоятельно не работал, в такой клуб, как «Спартак», имеющий традиции и амбиции. Нет никакого смысла в экспериментах. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» являются лицом российского футбола», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».
В этом сезоне красно-белые после 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) располагаются на девятом месте в турнирной таблице. В минувшие выходные подопечные Паоло Ваноли разгромили тульский «Арсенал» со счетом 3:0. Это всего лишь вторая победа итальянца в чемпионате России.
В следующем туре столичный клуб сыграет на своем поле с казанским «Рубином». Матч состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что «Спартак» внес изменения в дизайн обновленного логотипа по просьбе болельщиков.