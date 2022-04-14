"Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 3:3. Счет в матче открыл игрок "Ливерпуля" Ибрагим Конате, а через 11 минут "Бенфика" сравняла благодаря Гонсалу Рамушу. Во втором тайме Роберто Фирмино оформил дубль, отличившись на 55-й и 65-й минутах, а португальский клуб вырвал ничью благодаря голам Романа Яремчука и Нуньеса. В первом матче сильнее оказался английский клуб, подопечные Юргена Клоппа победили со счетом 3:1. Такой результат позволил "Ливерпулю" выйти в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей - 6:4.