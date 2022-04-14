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7 часов назад

"Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Газета.Ruиещё 20

"Ливерпуль" и "Бенфика" сыграли боевую ничью в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Фото: Matthew Childs/ReutersMatthew Childs/Reuters

Встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 3:3. Счет в матче открыл игрок "Ливерпуля" Ибрагим Конате, а через 11 минут "Бенфика" сравняла благодаря Гонсалу Рамушу. Во втором тайме Роберто Фирмино оформил дубль, отличившись на 55-й и 65-й минутах, а португальский клуб вырвал ничью благодаря голам Романа Яремчука и Нуньеса. В первом матче сильнее оказался английский клуб, подопечные Юргена Клоппа победили со счетом 3:1. Такой результат позволил "Ливерпулю" выйти в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей - 6:4.

Ранее сообщалось, что бывший игрок английского "Ливерпуля" Хосе Энрике отреагировал на то, что игрок английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, направляясь в подтрибунное помещение, разбил телефон 14-летнему фанату "Эвертона", который болен аутизмом. Лига чемпионов. 1/4 финала.

Ответный матч "Ливерпуль" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 3:3Голы: 1:0 - Конате, 21; 1:1 - Рамуш, 32; 2:1 - Фирмино, 55; 3:1 - Фирмино, 65; 3:2 - Яремчук, 73; 3:3 - Нуньес, 81.

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