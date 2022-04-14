"Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" и "Бенфика" сыграли боевую ничью в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 3:3. Счет в матче открыл игрок "Ливерпуля" Ибрагим Конате, а через 11 минут "Бенфика" сравняла благодаря Гонсалу Рамушу. Во втором тайме Роберто Фирмино оформил дубль, отличившись на 55-й и 65-й минутах, а португальский клуб вырвал ничью благодаря голам Романа Яремчука и Нуньеса. В первом матче сильнее оказался английский клуб, подопечные Юргена Клоппа победили со счетом 3:1. Такой результат позволил "Ливерпулю" выйти в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей - 6:4.
Ранее сообщалось, что бывший игрок английского "Ливерпуля" Хосе Энрике отреагировал на то, что игрок английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, направляясь в подтрибунное помещение, разбил телефон 14-летнему фанату "Эвертона", который болен аутизмом. Лига чемпионов. 1/4 финала.
Ответный матч "Ливерпуль" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 3:3Голы: 1:0 - Конате, 21; 1:1 - Рамуш, 32; 2:1 - Фирмино, 55; 3:1 - Фирмино, 65; 3:2 - Яремчук, 73; 3:3 - Нуньес, 81.