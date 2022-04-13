Капелло прокомментировал вылет «Баварии» из ЛЧ

«В данный момент со всеми испанскими командами безумно сложно играть: у них есть качество в совокупности с высокой тактической оснащенностью», — сказал Капелло «Чемпионату».

Вчера, 12 апреля «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Вильярреалом» и прекратила выступление в Лиге чемпионов.

Счет в матче открыл форвард Роберт Левандовски на 52-й минуте. На 85-й минуте «Вильярреал» убежал в контратаку и Самуэль Чуквуезе сравнял счет. Ничья вывела «желтую субмарину» в полуфинал турнира, так как в первом матче «Вильярреал» победил со счетом 1:0.