ПСЖ назвал "Интеру" цену на Паредеса

По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 15 миллионов евро. Паредес может согласиться перейти в "Интер", если ему предложат четырехлетний контракт на общую сумму в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Паредес провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.