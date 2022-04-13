«Зенит» планирует приобрести двух игроков сборной России

Сразу два футболиста московского «Локомотива» и сборной России могут летом пополнить состав петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» рассчитывают приобрести хавбеков Рифата Жемалетдинова и Дмитрия Баринова. Об этом рассказал известный спортивный комментатор Илья Казаков в своём телеграм-канале.
По информации источника, оба игрока хотят покинуть стан «железнодорожников» из-за нестабильности в руководстве клуба. А «Зенит», в свою очередь, хочет подписать несколько качественных российских футболистов на случай возможного отъезда легионеров.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Бакаеву.