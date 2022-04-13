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1 час назад

«Зенит» планирует приобрести двух игроков сборной России

Свободная пресса

Сразу два футболиста московского «Локомотива» и сборной России могут летом пополнить состав петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» рассчитывают приобрести хавбеков Рифата Жемалетдинова и Дмитрия Баринова. Об этом рассказал известный спортивный комментатор Илья Казаков в своём телеграм-канале.

«Зенит» планирует приобрести двух игроков сборной России
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, оба игрока хотят покинуть стан «железнодорожников» из-за нестабильности в руководстве клуба. А «Зенит», в свою очередь, хочет подписать несколько качественных российских футболистов на случай возможного отъезда легионеров.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Бакаеву.

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