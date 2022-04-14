Широков призвал Слуцкого "не плакаться" из-за отъезда легионеров

"Вопрос к тренерскому штабу — что вы делали, чтобы футболисты обоймы создавали конкуренцию основе? Слуцкий привык работать с 12-14 футболистами, на остальных ему по барабану. Пришел к тому, к чему шел. Плакаться не надо, спрашивать он должен только с себя", - заявил Широков.