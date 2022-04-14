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2 часа назад

Широков призвал Слуцкого "не плакаться" из-за отъезда легионеров

Газета.Ruиещё 1

Бывший футболист сборной России Роман Широков раскритиковал действия и высказывания главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого на фоне отъезда легионеров из команды, передает "РБ-Спорт".

Широков призвал Слуцкого "не плакаться" из-за отъезда легионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рубин" покинули иностранные игроки, что сильно сказалось на игре команды. Казанский клуб идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав за 24 тура 25 очков.

"Вопрос к тренерскому штабу — что вы делали, чтобы футболисты обоймы создавали конкуренцию основе? Слуцкий привык работать с 12-14 футболистами, на остальных ему по барабану. Пришел к тому, к чему шел. Плакаться не надо, спрашивать он должен только с себя", - заявил Широков.

Напомним, что 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб. Ранее сообщалось, что полузащитник "Динамо" из Батуми Хвича Кварацхелия прошел первую часть медосмотра для "Наполи".

Футбол,Роман Широков,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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