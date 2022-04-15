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1 час назад

Семин считает "Зенит" лидером российского футбола

Газета.Ruиещё 1

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что петербургский "Зенит" является лидером российского футбола, передает "Чемпионат.com".

Семин назвал лидера российского футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Несомненно, "Зенит" является явным лидером РПЛ. Сейчас конкуренцию составляет только "Динамо". Три года назад это был "Локомотив", - сказал Семин.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место, опережая своего ближайшего преследователя, московское "Динамо", на три очка.

Тройку лидеров замыкает ЦСКА, который отстает от сине-бело-голубых на девять очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с "Уралом", который делит последнюю строчку сразу с двумя командами. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 апреля. Начало матча в 16:30 по московскому времени.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, удержит ли в этом сезоне петербургский "Зенит" первое место.

Футбол,Елизавета Туктамышева,Сергей Семак,Юрий Семин,Динамо,Зенит,ФК "Урал",
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