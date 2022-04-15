Семин назвал лидера российского футбола

"Несомненно, "Зенит" является явным лидером РПЛ. Сейчас конкуренцию составляет только "Динамо" . Три года назад это был "Локомотив", - сказал Семин.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место, опережая своего ближайшего преследователя, московское "Динамо", на три очка.

Тройку лидеров замыкает ЦСКА, который отстает от сине-бело-голубых на девять очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с "Уралом", который делит последнюю строчку сразу с двумя командами. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 апреля. Начало матча в 16:30 по московскому времени.