Семин назвал лидера российского футбола

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что петербургский "Зенит" является лидером российского футбола, передает "Чемпионат.com".
"Несомненно, "Зенит" является явным лидером РПЛ. Сейчас конкуренцию составляет только "Динамо". Три года назад это был "Локомотив", - сказал Семин.
После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место, опережая своего ближайшего преследователя, московское "Динамо", на три очка.
Тройку лидеров замыкает ЦСКА, который отстает от сине-бело-голубых на девять очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с "Уралом", который делит последнюю строчку сразу с двумя командами. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 апреля. Начало матча в 16:30 по московскому времени.
Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, удержит ли в этом сезоне петербургский "Зенит" первое место.