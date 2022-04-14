Интрига закручена до предела: недооценивать немцев нельзя

Лиге чемпионов о такой интриге остаётся только мечтать!

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14 апреля в Лиге Европы состоятся ответные матчи четвертьфиналов. Во всех парах ничего не понятно. «Барселона» примет «Айнтрахт», «Лейпциг» навестит «Аталанту», «Вест Хэм» отправится в гости к «Лиону», а «Рейнджерс» на своём поле сыграет с «Брагой». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

Удивительный Тедеско навестит Миранчука в Италии

Одна из игр начнётся раньше других, в 19:45 мск. Пожалуй, это самая яркая пара 1/4 финала Лиги Европы, ведь обе команды в предыдущие годы стабильно шумели в Лиге чемпионов. В Германии «Лейпциг» и «Аталанта» разошлись миром - 1:1. Игра получилась ожидаемо бодрой. Пенальти, штанга с перекладиной, автогол и масса упущенных моментов.

Теперь интрига закручена до предела. Правило гола на чужом поле в еврокубках отменили, а это значит, что при любом ничейном исходе в Бергамо команды ожидает дополнительное время. Вероятность подобного сценария велика. Дело в том, что соперники ещё ни разу не проигрывали в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Сделать ставку на ничью по итогам основного времени можно с коэффициентом 3.60.

Доменико Тедеско преобразил немецкий клуб в кратчайшие сроки. Беспроигрышная серия под руководством бывшего главного тренера «Спартака» достигла 12 матчей! Забивают «быки» очень много, хотя и пропускают тоже исправно. «Аталанта» тоже верна себе - вот уже три игры подряд с её участием заходит ставка «обе забьют». Букмекер Winline предлагает проверить тренд с коэффициентом 1.55.

Хави проведёт работу над ошибками

«Барселона» при Хави переродилась в кратчайшие сроки, начав штамповать победу за победой. В чемпионате Испании выигрышная серия насчитывает восемь матчей. В Лиге Европы график иной. Сине-гранатовые удивительно стабильны: три стадии подряд они начинают с ничейного результата. А в ответной игре непременно оказываются сильнее - 4:2 с «Наполи», 2:1 с «Галатасараем».

Неделю назад каталонцы не стали изменять себе - разошлись миром с «Айнтрахтом» (1:1). Очень слабо провели первый тайм, зато после перерыва показали футбол иного уровня. На своём поле подопечные Хави считаются явным фаворитом, времени на исправление ошибок имелось достаточно. Сделать ставку на очередную победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.42.

В то же время недооценивать немцев никак нельзя. Они доставили большие проблемы испанскому клубу неделю назад, а за девять матчей Лиги Европы ни разу не проиграли. Любопытная серия у «Айнтрахта» тоже есть - семь матчей еврокубков с забитыми и пропущенными мячами подряд. Winline даёт на «обе команды забьют» 1.85.

Дэвид Мойес и последний шанс попасть в Лигу чемпионов

«Вест Хэм» хорош, но этого недостаточно для попадания в зону Лиги чемпионов. В прошлом сезоне лондонцы боролись до последнего. В этом находятся в шести очках от четвёртой строчки, но у «Тоттенхэма» есть одна игра в запасе, а у «Арсенала» - две. То есть запрыгнуть в топ-4 будет невероятно сложно, ведь оставшийся календарь лёгким не назвать.

Остаётся ещё один путь. Нужно выиграть Лигу Европы. Неделю назад «молотобойцы» разошлись миром с «Лионом». И это вполне себе достижение: французы ещё не проигрывали в Лиге Европы, а английский клуб весь второй тайм провёл в меньшинстве. Стоит рассмотреть тотал меньше 2.5 гола за 1.86. Этот вариант заходил в трёх из четырёх последних матчей с участием «Лиона». Если команды забьют не более двух мячей, с 2000 рублей вы получите 3720 рублей.

Цена ошибки высока, так как «ткачи» в чемпионате Франции вообще находятся на 10-м месте. Для них Лига Европы - тоже последний шанс. Другой интересный вариант - точный счёт 1:1. Именно так неделю назад завершились три игры Лиги Европы из четырёх. Winline предлагает на такой исход внушительный коэффициент 5.60.

50 тыс. болельщиков против главного открытия Лиги Европы

Только в одном матче Лиги Европы недельной давности был победитель. Отличилась пара «Брага» - «Рейнджерс». Португальцы выиграли на своём поле со счётом 1:0, хотя игра получилась скорее равной. В Шотландии пойдёт совсем другая история. Стадион «Айрброкс» в Глазго вмещает более 50 тыс. человек и отличается высочайшим уровнем шума. Гостей ожидает запредельное давление.

«Брага», впрочем, не зря считается главным открытием турнира. Это крепкая и обученная команда, которая не так много забивает, зато пропускает ещё реже. В шести предыдущих матчах с участием португальцев в Лиге Европы зрители видели не более двух мячей. Заключить пари на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.73. Торопиться шотландцам некуда, ведь для дополнительного времени достаточно выиграть с разницей в один мяч.

На выезде «Рейнджерс» не так часто добивается результата. В родных стенах расклад иной. Достаточно сказать, что на протяжении четырёх встреч Лиги Европы клуб из Глазго забивает как минимум дважды. Среди пострадавших - дортмундская «Боруссия», «Црвена Звезда» и пражская «Спарта». Обороняться «Брага» умеет, но рассмотреть ИТБ 1.5 гола «Рейнджерс» в любом случае имеет смысл. Winline оценивает этот вариант коэффициентом 2.10. Если хозяева забьют два и более мяча, с 2000 рублей вы получите 4200 рублей.