Предприниматели Рикеттсы отказались от покупки "Челси"

Консорциум во главе с американскими бизнесменами Джо и Тоддом Рикеттсом отказался подавать заявку на покупку лондонского футбольного клуба после негативной реакции болельщиков.— Группа Ricketts-Griffin-Gilbert решила после тщательного рассмотрения не подавать окончательную заявку на приобретение «Челси». В процессе доработки предложения становилось все более очевидным, что некоторые вопросы не могут быть решены из-за необычной динамики процесса продаж. Мы восхищаемся «Челси» и болельщиками клуба и желаем удачи новым владельцам, — говорится в заявлении консорциума, которое приводит Guardian.

Фото: Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Как отмечает издание, некоторые болельщики «Челси» выступили против заявки Рикеттсов из-за исторических обвинений в исламофобии, в том числе во время акции протеста на «Стэмфорд Бридж». Семья Рикеттс заявила, что «самым решительным образом отвергает любую форму ненависти».

По данным источников, причина отзыва заявки заключается в том, что три партнера консорциума не смогли достичь договоренности.Таким образом, на данный момент на приобретение клуба претендуют три группы — консорциум во главе с совладельцем бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тоддом Боэли, совладельцем клуба НБА «Бостон» Стивом Пальюкой и совместная заявка, которую поддерживают владельцы клуба НБА «Филадельфия» Джош Харрис и Дэвид Блитцер.

В начале марта владелец «Челси» Роман Абрамович был внесен в санкционные списки Великобритании. Российский предприниматель ранее объявил, что выставляет клуб на продажу, Английская премьер-лига отстранила его от управления клубом.