Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
12 минут назад

Американские бизнесмены Рикеттсы отказались от приобретения «Челси»

Матч ТВиещё 3

Консорциум во главе с американскими бизнесменами Джо и Тоддом Рикеттсом отказался подавать заявку на покупку лондонского футбольного клуба после негативной реакции болельщиков.— Группа Ricketts-Griffin-Gilbert решила после тщательного рассмотрения не подавать окончательную заявку на приобретение «Челси». В процессе доработки предложения становилось все более очевидным, что некоторые вопросы не могут быть решены из-за необычной динамики процесса продаж. Мы восхищаемся «Челси» и болельщиками клуба и желаем удачи новым владельцам, — говорится в заявлении консорциума, которое приводит Guardian.

Предприниматели Рикеттсы отказались от покупки "Челси"
Фото: Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ruCatherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Как отмечает издание, некоторые болельщики «Челси» выступили против заявки Рикеттсов из-за исторических обвинений в исламофобии, в том числе во время акции протеста на «Стэмфорд Бридж». Семья Рикеттс заявила, что «самым решительным образом отвергает любую форму ненависти».

По данным источников, причина отзыва заявки заключается в том, что три партнера консорциума не смогли достичь договоренности.Таким образом, на данный момент на приобретение клуба претендуют три группы — консорциум во главе с совладельцем бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тоддом Боэли, совладельцем клуба НБА «Бостон» Стивом Пальюкой и совместная заявка, которую поддерживают владельцы клуба НБА «Филадельфия» Джош Харрис и Дэвид Блитцер.

В начале марта владелец «Челси» Роман Абрамович был внесен в санкционные списки Великобритании. Российский предприниматель ранее объявил, что выставляет клуб на продажу, Английская премьер-лига отстранила его от управления клубом.

Абрамович купил «Челси» за 140 миллионов фунтов стерлингов в 2003 году. За прошедшие с тех пор 19 лет «Челси» пять раз стал чемпионом Англии, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также стал победителем клубного чемпионата мира.

Футбол,Джош Харрис,Дэвид Блитцер,Роман Абрамович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители