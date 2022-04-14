Семин назвал самого яркого российского вратаря

— Чтобы называть лучшего вратаря в РПЛ, нужно подождать конца сезона, рано делать выводы. А так, ярче всех из российских вратарей на сегодняшний день играет Хайкин из «Буде-Глимта». Как мне игра Худякова? Подождем конца сезона — оценим, — приводит слова Семина «РБ Спорт».