Семин назвал самого яркого российского вратаря

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил вратаря «Буде-Глимта» Никиту Хайкина, назвав его самым ярким российским вратарем на данный момент.
— Чтобы называть лучшего вратаря в РПЛ, нужно подождать конца сезона, рано делать выводы. А так, ярче всех из российских вратарей на сегодняшний день играет Хайкин из «Буде-Глимта». Как мне игра Худякова? Подождем конца сезона — оценим, — приводит слова Семина «РБ Спорт».
Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2018 года. Норвежский клуб выступает в Лиге конференций, где в первом четвертьфинальном матче обыграл «Рому» со счетом 2:1.
Ответная игра состоится в четверг, 14 апреля, в 22:00 (мск).