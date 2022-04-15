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1 час назад

Черчесов сравнил уровень чемпионатов Венгрии и России

Газета.Ruиещё 2

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с чемпионатом России, передает "Чемпионат.com".

Черчесов сравнил уровень чемпионатов Венгрии и России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Последним, кто играл с клубом из Венгрии, был ЦСКА. Результат мы помним, но это две игры. В целом РПЛ немного сильнее, но здесь тоже есть игроки хорошего уровня", - сказал Черчесов.

Черчесов возглавил венгерский клуб в конце декабря 2021 года. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. На чемпионате Европы – 2020 сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.

Ранее главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов признан лучшим тренером марта в чемпионате Венгрии.

Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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