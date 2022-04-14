Девушка-агент обвинила Самедова в домогательствах

"Мы с Самедовым периодически созванивались по рабочим вопросам, когда он находился в "Локомотиве". Там надо было слышать тон, но суть была такая: я перевожу в рабочее русло, а он постоянно флиртовал и подкатывал либо общался свысока. Это слышали мои коллеги, они могут подтвердить, они слышали, как он разговаривает.