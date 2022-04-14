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5 часов назад

Джеррард назвал лучшего футболиста в истории

Советский спортиещё 2

Экс-игрок сборной Англии был немногословен.

Джеррард назвал лучшего футболиста в истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

«Лучший футболист? Лионель Месси», – сказал англичанин порталу Give me Sport.

Напомним, 34-летний аргентинец – семикратный обладатель «Золотого мяча». Кроме того, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны», а также чемпионата Испании.

После ухода из каталонского клуба Месси заключил контракт с «ПСЖ». По данным СМИ, нападающий несчастлив в Париже и может вернуться на «Камп Ноу».

Футбол,Стивен Джеррард,Лионель Месси,
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