Черчесов сравнил чемпионаты Венгрии и России

58-летний Черчесов заявил, что матчи для его команды в чемпионате Венгрии складываются непросто. «Никто не хочет уступать. Мы стараемся работать на максимум. Шансы на титул сейчас — хорошие», — подытожил он. Черчесов сравнил элитный дивизион чемпионата Венгрии с Российской премьер-лигой (РПЛ), отметив, что РПЛ немного сильнее.