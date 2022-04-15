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58 минут назад

Роналдо выкупил бразильский футбольный клуб

Газета.Ruиещё 4

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо выкупил 90 процентов акций бразильского "Крузейро" и стал владельцем клуба. Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба.

Роналдо выкупил бразильский футбольный клуб
Фото: Amy Sancetta/APAmy Sancetta/AP

"Я вижу перспективу очень сложной работы. Но теперь у нас есть официальный договор, чтобы вместе приносить результаты Крузейро. Для меня большая честь возглавить процесс восстановления клуба", - заявил Роналдо.

Специалисты оценивают сделку по покупке клубе в сумму около 70 миллионов долларов. "Крузейро" стал вторым клубом, который приобрел Роналдо. Бывший футболист также владеет испанским "Вальядолидом".

Роналдо является двукратным чемпионом мира в 1994 и 2002 году в составе сборной Бразилии.

"Болельщики могут быть уверены, что мы не успокоимся, пока не внедрим модель управления, которая приносит спортивный успех", - заключил бразилец.

Ранее бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал решение разработчиков игры FIFA 22 исключить российские клубы и сборную из симулятора.

Футбол,Илья Геркус,
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