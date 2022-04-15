Восемь человек оказались под угрозой тюрьмы из-за смерти Марадоны

Согласно сведениям источника, обвинения выдвинуты лечащему врачу Марадоны, психиатру, который работал с Диего, а также шести другим медицинским работникам. Всем им грозит срок от 5 до 25 лет тюремного заключения. Полиция считает, что медики действовали халатно и безрассудно, а их невнимательность и упущения привели к летальному исходу. При должном врачебном вмешательстве этого можно было бы избежать.