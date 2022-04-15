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4 часа назад

«Это просто ошибка человека» — Тихонов оправдал поступок Роналду

Матч ТВ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду мог сорваться после матча с «Эвертоном» (0:1) в АПЛ и разбить телефон мальчика-аутиста из-за высокого напряжения на протяжении всей игровой карьеры. Об этом в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» заявил бывший полузащитник «Спартака», многократный чемпион России Андрей Тихонов.

«Это просто ошибка человека»: Тихонов оправдал поступок Роналду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Человек живет под напряжением не первый десяток лет. От него всегда ждут отличной игры, он с этим живет. Он не железный, не может всегда себя контролировать. Это просто ошибка человека, она не фундаментальная, — заявил Тихонов.

Португалец, покидая поле после игры, ударил 14-летнего фаната по руке, в которой тот держал телефон, в итоге гаджет разбился. Мальчик, страдающий аутизмом и диспраксией, остался в «полном шоке» от произошедшего. Позже футболист в соцсетях извинился за этот поступок. Полиция начала расследование инцидента.

Футбол,Андрей Тихонов,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Спартак,
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