«Это просто ошибка человека» — Тихонов оправдал поступок Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду мог сорваться после матча с «Эвертоном» (0:1) в АПЛ и разбить телефон мальчика-аутиста из-за высокого напряжения на протяжении всей игровой карьеры. Об этом в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» заявил бывший полузащитник «Спартака», многократный чемпион России Андрей Тихонов.
— Человек живет под напряжением не первый десяток лет. От него всегда ждут отличной игры, он с этим живет. Он не железный, не может всегда себя контролировать. Это просто ошибка человека, она не фундаментальная, — заявил Тихонов.
Португалец, покидая поле после игры, ударил 14-летнего фаната по руке, в которой тот держал телефон, в итоге гаджет разбился. Мальчик, страдающий аутизмом и диспраксией, остался в «полном шоке» от произошедшего. Позже футболист в соцсетях извинился за этот поступок. Полиция начала расследование инцидента.