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3 часа назад

В "Зените" поделились информацией о новом контракте с Дзюбой

Газета.Ru

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился информацией о новом контракте с Артемом Дзюбой.

В "Зените" поделились информацией о новом контракте с Дзюбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Контракт продлевается автоматически при выполнении условий на конец сезона. Невыполнение условий не исключает продления контракта по договоренности сторон", — приводит слова Медведева "СЭ".

Контракт российского футболиста с сине-бело-голубыми заканчивается в конце июня 2022 года. Последний раз 33-летний форвард забивал в ноябре прошлого года.

Таким образом, его безголевая серия насчитывает семь матчей. В текущем сезоне на счету Дзюбы 10 голов в 23 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач. После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" лидирует в чемпионате России. Ближайший преследователь, московское "Динамо", отстает от команды Сергея Семака на три очка.

Ранее стало известно, что бывший форвард сборной Бразилии Роналдо выкупил 90 процентов акций бразильского "Крузейро" и стал владельцем клуба.

Футбол,Артем Дзюба,Сергей Семак,Александр Медведев,Динамо,Зенит,
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