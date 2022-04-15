В "Зените" поделились информацией о новом контракте с Дзюбой

Контракт российского футболиста с сине-бело-голубыми заканчивается в конце июня 2022 года. Последний раз 33-летний форвард забивал в ноябре прошлого года.

Таким образом, его безголевая серия насчитывает семь матчей. В текущем сезоне на счету Дзюбы 10 голов в 23 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач. После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" лидирует в чемпионате России. Ближайший преследователь, московское "Динамо", отстает от команды Сергея Семака на три очка.