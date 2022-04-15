Жоан Лапорта: это позор!

«Это позор, повторение которого надо не допустить в будущем! Пока у нас есть лишь часть необходимой информации, всё ещё предстоит проанализировать для принятия мер. Это возмутительно и стыдно. С этого момента мы должны подходить к этому вопросу гораздо строже.