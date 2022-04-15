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2 часа назад

«Это позор!» Лапорта — о 30 тыс. болельщиках «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

Чемпионат.com

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о резонансной ситуации со значительным присутствием болельщиков «Айнтрахта» (3:4 общ.) на «Камп Ноу» на ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

Жоан Лапорта: это позор!
Фото: ReutersReuters

«Это позор, повторение которого надо не допустить в будущем! Пока у нас есть лишь часть необходимой информации, всё ещё предстоит проанализировать для принятия мер. Это возмутительно и стыдно. С этого момента мы должны подходить к этому вопросу гораздо строже.

Мне как каталонцу стыдно за то, что я увидел. Сожалею, что мы допустили такое количество болельщиков гостей. Сегодня мне было стыдно. Мы примем меры, и это больше никогда не повторится», — приводит слова Лапорты AS.

Ранее стало известно, что в знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма. На матче «Барселона» — «Айнтрахт» присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба.

Футбол,
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