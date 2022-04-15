Стало известно о будущем Дзюбы в «Зените»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продлит контракт с петербургской командой. Подробности будущей карьеры известного российского футболиста раскрыл портал Bobsoccer.

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По информации источника, соглашение петербургской команды с форвардом было заключено по схеме «2+1» в 2020 году. Согласно документу, если Дзюба проведет на поле не менее 70% игрового времени, то договор автоматически пролонгируется еще на год. На текущий момент условие выполнено, а потому месту футболиста в команде ничего не грозит.

30 июня у «Зенита» также истекает контракт с 29-летним полузащитником Магомедом Оздоевым. О продлении соглашения с ним будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что 4 февраля стало известно о возможном переходе Дзюбы в турецкий «Фенербахче». Сообщалось, что российский футболист может пополнить состав команды из Стамбула перед стартом следующего сезона, но по всей видимости, трансфера не случится.