Раскрыты подробности влияния Заремы Салиховой на "Спартак"

Я уже сталкивался с подобными ситуациями. Я говорил: если вы приглашаете меня в Москву, то этому игроку надо продлить контракт, этого купить. Мы всё проанализировали, разработали стратегию. Потом Зарема была одной из тех, кто помог нам реализовать всё то, что я предложил», — сказал Каттани в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».