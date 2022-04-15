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4 часа назад

Назвавшего арбитра козлом президента клуба РПЛ наказали

Газета.Ru

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей, а также дисквалифицирован до конца сезона условно. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Назвавшего арбитра козлом президента клуба РПЛ наказали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое решение было принято в связи с его высказываниями после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным ЦСКА и «Уралом». Комитет по этике РФС счел слова Иванова оскорбительными.

Напомним, Иванов назвал главного судью того матча Игоря Панина козлом. Встреча закончилась со счетом 2:2. Арбитр не назначил пенальти ворота армейцев на 90+5 минуте.

Екатеринбургский клуб после 24 туров набрал 21 очко и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Урал» в гостях сыграет с лидером чемпионата — петербургским «Зенитом». Игра состоится 16 апреля. Начало в 16.30 по Москве.

Ранее Григорий Иванов рассказал, что из-за спорного решения арбитра Игоря Панина его клуб может потерять большие деньги.

Футбол,Игорь Панин,Григорий Иванов,РФС,Зенит,ФК "Урал",
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