«Милан» могут продать компании из Бахрейна

Сообщается, что семикратный победитель Лиги чемпионов может быть продан за 1 млрд евро (1,1 млрд долларов). Investcorp владеет активами на сумму более 37 млрд долларов.

Нынешним владельцем «Милана» является американский хедж-фонд Elliott Management, который приобрел клуб в 2018 году.«Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А с 68 очками после 32 туров, опережая на два очка «Наполи», а также «Интер», который имеет игру в запасе. Источник:Associated Press