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39 минут назад

«Милан» может быть продан инвестиционной компании из Бахрейна за $ 1,1 млрд — СМИ

Матч ТВ

Базирующаяся в Бахрейне частная инвестиционная компания Investcorp ведет переговоры о покупке итальянского футбольного клуба «Милан», сообщает АП.

«Милан» могут продать компании из Бахрейна
Фото: Francesco Pecoraro / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ruFrancesco Pecoraro / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Сообщается, что семикратный победитель Лиги чемпионов может быть продан за 1 млрд евро (1,1 млрд долларов). Investcorp владеет активами на сумму более 37 млрд долларов.

Нынешним владельцем «Милана» является американский хедж-фонд Elliott Management, который приобрел клуб в 2018 году.«Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А с 68 очками после 32 туров, опережая на два очка «Наполи», а также «Интер», который имеет игру в запасе. Источник:Associated Press

Футбол,
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