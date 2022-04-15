Американский бизнесмен обвинил главу УЕФА Чеферина в угрозах

— Я слышал о вашем «бизнесе» с тремя клубами. У этих клубов не было проблем с УЕФА. Они пытались уничтожить УЕФА, футбол и меня лично. Жаль, что вы этого не понимаете. Тот факт, что вы работаете с ними, означает, что ни я, ни УЕФА, ни кто-либо, на кого я могу влиять, не будут иметь с вами никаких деловых или личных отношений, пока вы не окажетесь на другой стороне, — сказал Чеферин в текстовом сообщении, которое было приложено к иску Стиллитано.