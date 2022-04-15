Американский бизнесмен обвинил главу УЕФА Чеферина в угрозах

Американский предприниматель Чарли Стиллитано обвинил президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина в том, что он пытался помешать ему организовать товарищеские матчи с участием клубов-основателей Суперлиги — испанского «Реала» и «Барселоны», а также итальянского «Ювентуса», сообщает New York Times.
Стиллитано до прошлого года занимал должность исполнительного директора маркетинговой компании, которой владеет миллиардер Стивен Росс. В иске, поступившем в суд Нью-Йорка, говорится, что Чеферин предупредил Стилитано о том, что если он будет вести бизнес с этими тремя командами, это сделает его противником УЕФА.
По словам Стиллитано, уведомление пришло после того, как он сообщил Чеферину, что компания запретила ему сотрудничать с ее бывшими клиентами.
— Я слышал о вашем «бизнесе» с тремя клубами. У этих клубов не было проблем с УЕФА. Они пытались уничтожить УЕФА, футбол и меня лично. Жаль, что вы этого не понимаете. Тот факт, что вы работаете с ними, означает, что ни я, ни УЕФА, ни кто-либо, на кого я могу влиять, не будут иметь с вами никаких деловых или личных отношений, пока вы не окажетесь на другой стороне, — сказал Чеферин в текстовом сообщении, которое было приложено к иску Стиллитано.
Адвокаты бизнесмена охарактеризовали сообщение Чеферина как угрозу.
Чеферин подчеркнул, что для него не важно, работал ли Стиллитано с тремя клубами.
— Когда я понял, что он на самом деле сотрудничает с ними, в это же время я решил прекратить с ним любые отношения. Я никогда ни с кем не говорил об этом, потому что у меня есть дела поважнее. Публично используя частную переписку, Стиллитано показал, каковы его моральные ценности, — отметил глава УЕФА.
Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен из-за команд-участниц, которые вышли из его состава после протестов болельщиков.
В настоящее время инициаторами проекта остаются «Барселона», «Реал», и «Ювентус».