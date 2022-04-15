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1 час назад

Гендиректор «Рубина» назвал отъезд легионеров «катастрофой»

Елена Прошина

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов в беседе с «РБ Спорт» назвал уход из клуба многих иностранных игроков «катастрофой». По его словам, у ФК из-за этого возникли проблемы с составом.

Гендиректор «Рубина» назвал отъезд легионеров «катастрофой»
Фото: ФК "Рубин"ФК "Рубин"

«Я потратил много времени, чтобы поправить в клубе экономическую ситуацию. Верой и правдой все это налаживал. Только мы пришли к тому, что я смог потратить огромные деньги, а у меня взяли и отобрали легионеров. Это катастрофа для меня. Я хотел кого-то продать, закрыть займы в клубе. А сейчас что я буду делать? Кто меня будет поддерживать в этой ситуации? Я даже не понимаю», — сказал Сайманов.

Напомним, что «Рубин» покинули Сильвие Бегич, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Хвича Кварацхелия, Хван Ин Бом и Филип Уремович. Из легионеров в клубе остались только Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор. В «Спорт-Экспресс» предположили, что массовый побег иностранных игроков из ФК связан с просьбами их родных вернуться домой на фоне событий на Украине и проблемами с финансовыми операциями из-за санкций в отношении России.

Футбол,Филип Уремович,Сеад Хакшабанович,Рустем Сайманов,
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