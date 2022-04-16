16 и 17 апреля в европейском футболе будет очень много интересного. В Испании «Реал» отправится к «Севилье», во Франции «ПСЖ» примет «Марсель», в РПЛ «Спартак» дома сыграет с «Рубином». Кроме того, нас ждут полуфиналы Кубка Англии: «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» - «Челси». Эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Ночной кошмар российского судьи

Судить матч «Спартака» и «Рубина» в нынешней ситуации - крайне сомнительное удовольствие. Соперники ужасно выступают на внутренней арене: москвичи давно обосновались в нижней части турнирной таблицы, казанцы вообще находятся в одном очке от стыковых матчей и в четырёх - от зоны вылета. Появление нервозности и желания хотя бы частично оправдать неудачи сторонними факторами объяснимы.

Арбитры попадают под горячую руку чаще остальных. Леонид Слуцкий не подбирал слов после поражения от «Ростова», за что получил штраф и условную дисквалификацию до конца сезона. «Спартак» жалуется на судейство практически после каждой игры. Иногда абсолютно по делу, иногда - нет. Судить матч в Москве будет Павел Кукуян. Трудно представить, что обе команды останутся довольны его работой. Ставки на красную карточку принимаются с коэффициентом 3.20. Эмоций хватит на всех.

Очные встречи «Спартака» и «Рубина» отличаются необычной тенденцией. Вот уже четыре раза подряд одна из команд выигрывает всухую. Букмекер Winline предлагает заключить пари на «обе команды забьют - нет» с коэффициентом 1.84. Победа красно-белых всухую оценивается в 2.18. У подопечных Леонида Слуцкого восемь поражений в девяти предыдущих турах РПЛ.

Вторая битва Клоппа и Гвардиолы за неделю

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» синхронно вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Мерсисайдцы создали задел ещё в первой игре с «Бенфикой», а потому поберегли лидеров в ответной встрече. «Горожанам» в Мадриде против «Атлетико» было куда тяжелее. Во втором тайме испанцы смотрелись заметно лучше, но забить так и не смогли.

О Лиге чемпионов пока можно забыть, ведь на носу полуфинал другого турнира - Кубка Англии. Жеребьёвка свела главных фаворитов лицом к лицу. Формально хозяином поля считается «Сити», хотя по традиции играть предстоит на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ожидания от новой битвы Клоппа и Гвардиолы запредельные.

Неделю назад соперники разошлись миром в АПЛ - 2:2. Действующий чемпион смотрелся лучше, однако сейчас «Ливерпуль» должен быть посвежее. Обе команды забыли о поражениях: у Клоппа пять побед и две ничьи в семи последних матчах, у Гвардиолы цифры ещё лучше - шесть побед при четырёх мирных исходах в десяти играх. Сделать ставку на ничью по итогам основного времени можно с коэффициентом 3.45. Тогда обе серии продлятся.

«Севилья» надеется оживить чемпионскую гонку в Испании

Центральная игра 32-го тура чемпионата Испании пройдёт в воскресенье. «Севилья» будет принимать мадридский «Реал». Ещё совсем недавно хозяева возглавляли погоню. Теперь положение куда более шаткое: «Барселона» уже впереди, «Атлетико» с «Бетисом» наступают на пятки, да и «Реал Сосьедад» находится всего в шести очках. Конкуренция за место в Лиге чемпионов внушительная.

Подопечные Хулена Лопетеги могут винить только себя. Всего одна победа в пяти предыдущих турах Ла Лиги! С такими результатами за титул не борются. Впрочем, причины для позитива тоже есть. «Севилья» постоянно теряет очки на выезде, зато в родных стенах в чемпионате Испании ни разу не проиграла. Winline предлагает поставить на то, что хозяева снова наберут очки, с коэффициентом 1.56.

«Реал» потерпел чувствительное поражение от «Барселоны» (0:4). Хотя в остальном очень хорош. Шесть побед в семи последних турах Примеры позволяют сохранять двузначный отрыв от ближайших преследователей. Победа в Севилье рискует окончательно убить интригу в чемпионской гонке, ведь до конца останется всего шесть туров. В семи из восьми предыдущих игр с участием «королевского клуба» забивалось как минимум три мяча. Ставки на тотал больше 2.5 гола принимаются за 2.00. Лишь бы у Бензема и Модрича остались силы после Лиги чемпионов.

Лидеры чемпионата Франции сыграют в Париже

В воскресенье нас ждёт ещё одна красивая вывеска: лидер чемпионата Франции против ближайшего преследователя. Правда, на деле ситуация куда менее яркая. Ведь исход чемпионской гонки давно очевиден. «ПСЖ» провалился в Лиге чемпионов и рано вылетел из Кубка Франции, но в Лиге 1 ведёт ближайшему преследователю 12 очков. Фактически остаток сезона превращается для парижан в тренировку.

У «Марселя» расклад иной. Сражение за зону Лиги чемпионов продолжается. Прямое попадание на групповую стадию главного еврокубкового турнира - это внушительные призовые от УЕФА. В отличие от парижан, для «Марселя» эти деньги имеют большое значение. Команда хороша, идёт на серии из четырёх побед с общим счётом 12:4. Во всех случаях забивала как минимум дважды. Коэффициент на ИТБ 1.5 гола гостей составляет 3.50. Если южане отправят в сетку ворот «ПСЖ» как минимум два мяча, с 2000 рублей вы получите 7 тыс. рублей.

Парижане пропускают на протяжении трёх туров, что вполне объяснимо. Реальной турнирной мотивации не осталось, можно не особенно усердствовать в защите и играть в своё удовольствие. Именно по этой причине стоит рассмотреть ставку «обе команды забьют», Winline оценивает такой сценарий в 1.62. Голы тут наверняка будут.

«Челси» против грозы авторитетов английского футбола

Во вторник лондонцы обиднейшим образом вылетели из Лиги чемпионов. Вели у «Реала» в Мадриде со счётом 3:0, но не уследили за гениальным Лукой Модричем. А в дополнительных таймах всё решил Карим Бензема. «Челси» показал классный футбол и заслуживал прохода в полуфинал, однако слишком рано поверил в успех. Наказание не заставило себя ждать.

Уходить в себя и долго разбирать случившееся некогда. Уже в воскресенье команду Томаса Тухеля ждёт полуфинал Кубка Англии. Это последний шанс взять ещё один трофей в нынешнем сезоне. Кубок английской лиги проиграли, из Лиги чемпионов вылетели, в АПЛ сильно отстали от конкурентов. Соперник далеко не самый именитый, зато крайне опасный.

«Кристал Пэлас» - натуральная гроза авторитетов. Спокойно идёт в топ-10 чемпионата Англии и стабильно кусает грандов. В начале апреля, например, разгромил лондонский «Арсенал» со счётом 3:0, а в середине марта не пропустил от «Манчестер Сити». Проблема только одна - на «Челси» эта магия не распространяется. «Орлы» в девяти предыдущих очных встречах проиграли девять раз. Заключить пари на десятый успех «Челси» можно за 1.57.